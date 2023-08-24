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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تطالب الممولين بالتحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات

صدى البلد

قال الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، طلبت المصلحة مت جميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبى .

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  وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار  فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكد الدكتور " فايز الضباعني " أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة ، لافتًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتيرإلكترونية  على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى أن  الفواتيرالتي تقوم ببيعها هذه الشركات ، هي  فواتير غير حقيقية ، لافتًا إلى  أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني ، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، مؤكدًا على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية التهرب الضريبى الدكتور فايز الضباعني الضرائب المصرية الفاتورة الالكترونية

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