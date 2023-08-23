الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بـ الإيصال الإلكتروني

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي وهي ( ستيلا هايتس – أمواج – هاسيندا- بورتو جولف مارينا – ماونتن فيو – مراسي- بورتومارينا – مركز تجاري زهران – مركز تجاري روزانا ) بإصدارفواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ،اعتبارًا من 25أغسطس 2023 ، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار و المعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة .











وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الإطلاع على قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services



وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :

https://eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 498 ) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .

وأضاف أنه يمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى

[email protected]

أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395