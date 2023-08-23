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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تلزم قرى الساحل الشمالي بـ الإيصال الإلكتروني

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية  بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي وهي ( ستيلا هايتس – أمواج – هاسيندا- بورتو جولف مارينا – ماونتن فيو – مراسي- بورتومارينا – مركز تجاري زهران – مركز تجاري روزانا )  بإصدارفواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي  عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ،اعتبارًا من 25أغسطس 2023 ، وفقًا للقائمة المرفقة بهذا القرار و المعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة  .





 

  وأوضح الدكتور " فايز الضباعني  " أنه يمكن الإطلاع على قرارًا رقم (498) لسنة 2023 بإلزام بعض الممولين والمكلفين بالقرى والمراكز السياحية  بالنطاق الجغرافي للساحل الشمالي بمنظومة الإيصال الالكتروني ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
 

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  وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى :

https://eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية   " أن الممولين / المكلفين  الملزمين بالقرار رقم ( 498 ) لسنة 2023   عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .

وأضاف أنه يمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على  البريد الإلكترونى
[email protected]
أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395

الساحل الشمالي الإيصال الإلكتروني مصلحة الضرائب مال واعمال فنادق وقري سياحية Finance Real Estete

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