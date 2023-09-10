جودة عبد الخالق: الزراعة عماد الأمن الغذائي.. والفلاح أصبح في صدارة المشهد

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الزراعة هي عماد الأمن الغذائي، والأمن الغذائي هو عماد الأمن القومي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية سواء من القمح والذرة والأرز.

وقال جودة عبد الخالق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ًصباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الدولة عملت على الاهتمام بالفلاح المصري، وأصبح في صدارة المشهد، لأن الفلاح هو المسئول عن توفير الأمن الغذائي المصري.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الفلاح المصري يتمنى أن تهتم الحكومة بتوفير الإرشاد الزراعي، ومده بالمعلومات والإرشادات اللازمة بمواعيد الزراعة، والسماد، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

