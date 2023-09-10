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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

رئيس الأركان يشهد
رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

المنطقة المركزية العسكرية

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

تضمنت المرحلة عرضاً للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات حيث تم إستعراض إجراءات التدريب التكتيكى لمراحل المشروع المختلفة.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

رئيس الأركان

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

كما ناقش رئيس الأركان عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة المنطقة المركزية العسكرية لفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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