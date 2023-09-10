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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن قبل انطلاق فعاليات الحوار بالغربية

الوقوف دقيقة حداد
الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن

حرصت الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني المشاركة في تدشين في فعاليات الحوار تحت عنوان "بناء الوعي والسلم المجتمعي" علي الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن بالمسرح الثقافي بطنطا .

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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية وبحضور الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية ، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية والشباب .

واستقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبه ، ضيوف الحوار المجتمعي الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع محافظة الغربية في إطار مبادرة كلنا واحد .

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حيث استقبل المحافظ الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية و الشيخ اسامه الازهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية ، الكاتب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،وذلك قبل بدء فاعليات الحوار المجتمعي الذي سيعقد اليوم بمسرح المركز الثقافي بطنطا تحت عنوان بناء الوعي والسلم المجتمعي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ،العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية

انطلاق فعاليات المركز الثقافي المخابرات الحربية المركز الثقافي بطنطا الكاتب مصطفى بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري القيادات الأمنية المجتمع المدني القبائل والعائلات المصرية القيادات التنفيذية

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