بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يستعد نادي ليفربول لحسم ملف تمديد عقد اليوناني كوستاس تسيميكاس، ظهير أيمن الفريق.

وبحسب جيمس بيرس، الصحفي بشبكة “ذا أتلتيك”، فإن ليفربول يتقدم الآن في محادثات تمديد عقد كوستاس تسيميكاس بناء على طلب يورجن كلوب مدرب الفريق.

وأضاف أن ليفربول يستهدف إنجاز ملف تمديد عقد كوستاس تسيميكاس في أقرب وقت ممكن.

ويمتد عقد كوستاس تسيميكاس مع نادي ليفربول حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن نادي ليفربول رفض رحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.