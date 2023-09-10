موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث أثار زلزال المغرب القوي الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تعرضت المملكة المغربية لزلزال بقوة 7 درجات،ضرب عدة مدن مغربية، أبرزها مراكش وضواحيها، التي شهدت سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن ضحايا جدد.

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وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني في مراكش وإثارة الذعر بين السكان الذين خرجوا إلى الشوارع، وسجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المغرب، هزة أرضية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بقوة بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، في إقليم الحوز، وحذر المعد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن زلزال المغرب كان مركز جماعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز.

وتسبب زلزال المغرب في خوف الكثير من المصريين وبدأ سؤال في الإنتشار بشكل كبير على هل هناك زلزال متوقع حدوثه في مصر قريبآ بسبب زلزال المغرب الذي حدث في الصباح، ورد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على هذا السؤال قائلآ " الزلزال الذي شهدته المغرب في الساعات الأولى من اليوم مرعب وكبير لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها المغرب.