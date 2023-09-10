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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه البرتغال فى بطولة البحر المتوسط.. اليوم

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

يواجه منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى نظيره منتخب البرتغال فى الجولة الثانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط فى تمام الساعة الخامسة مساءً. 

كان المنتخب قد فاز على منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مباريات البطولة وسجل أهداف المنتخب حسان محمد ومحمد عبد النبى لوحا وحسام باولو.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر  قائمة تضم ١٢ لاعبا لخوض منافسات البطولة وتضم القائمة كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.  

واجرى محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية اتصالا هاتفيا مع المدير الفني للمنتخب أطمئن خلاله على إقامة بعثة الفراعنة والحالة الفنية للاعبين قبل مباراة الغد.

وأشاد أبوالوفا بالروح القتالية العالية للاعبين وحسن إدارة الجهاز الفني للمباراة خاصة وأنها استعداد قوى للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، وطالب أبوالوفا من اللاعبين والجهاز الفنى بذل أقصى مالديهم من أجل المنافسة على الكأس واسعاد الجماهير. 

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبي إيطاليا والبرتغال.

الشاطئية مصر منتخب إيطاليا مصطفى لطفي بطولة البحر الأبيض المتوسط

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