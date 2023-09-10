أرواح أبنائنا في خطر|سكان 247 عمارة بحدائق أكتوبر يشتكون انقطاع المياه وقلة المطبات الصناعية

أرسل أهالي مشروع 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر شكواهم لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” مُتضررين من انقطاع المياه بشكل مستمر، بالإضافة إلى السرعات الجنونية للسيارات والموتوسيكلات.

وجاءت الشكوي كالتالي: "نعانى نحن أهالي منطقة 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر من السرعات الجنونية للسيارات والموتوسيكلات، الأمر الذى يبعث الخوف للأهالي، خصوصًا بجوار المدارس وكذلك وقوع عدد كبير من الحوادث على الطرق الداخلية والتقاطعات".

ونناشد السادة المسئولين بضرورة إيجاد حل فوري بإقامة العديد من المطبات الصناعية للحد من الحوادث للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وكما استغاث سكان مشروع 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر من انقطاع المياه بشكل متكرر يومياً ولعدة ساعات وضعفها، إن وجدت لذا نناشد د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بحث شكوانا".

وطالبوا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

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