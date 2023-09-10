عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرواح أبنائنا في خطر|سكان 247 عمارة بحدائق أكتوبر يشتكون انقطاع المياه وقلة المطبات الصناعية

صدى البلد

أرسل أهالي مشروع 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر شكواهم لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” مُتضررين من انقطاع المياه بشكل مستمر، بالإضافة إلى السرعات الجنونية للسيارات والموتوسيكلات.

وجاءت الشكوي كالتالي: "نعانى نحن أهالي منطقة 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر من السرعات الجنونية للسيارات والموتوسيكلات، الأمر الذى يبعث الخوف للأهالي، خصوصًا بجوار المدارس وكذلك وقوع عدد كبير من الحوادث على الطرق الداخلية والتقاطعات".
ونناشد السادة المسئولين بضرورة إيجاد حل فوري بإقامة العديد من المطبات الصناعية للحد من الحوادث للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وكما استغاث سكان مشروع 247 عمارة بجهاز حدائق أكتوبر من انقطاع المياه بشكل متكرر يومياً ولعدة ساعات وضعفها، إن وجدت لذا نناشد د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بحث شكوانا".

وطالبوا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

 

اقرأ أيضاً:

 


ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية

فرنسا جاهزة .. ماكرون ينتظر قرار سلطات المغرب للمساعدة بعد الزلزال

391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ