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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 496 شاحنة و 69 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 173شاحنة 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 323 شاحنة و34 سيارة. 


ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانيها .
 

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