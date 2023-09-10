ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الرمان للجسم..

فوائد الرمان:

1. تعزيز صحة القلب

يساهم تناول الرمان بخفض مستويات الكولسترول ومنع تراكمه في الشرايين، مما يسرع من تدفق الدم ويمنع تصلب وانسداد الأوعية الدموية.

2. تقوية الجهاز المناعي

يساعد محتوى الرمان من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، بمحاربة مسببات الأمراض والجذور الحرة والوقاية من الإصابة السرطانات، إذ أن هُناك عدد من الدراسات التي تؤكد فعالية الرمان بمحاربة سرطان البروستاتا.

3. تقوية الذاكرة

محتوى الرمان من مضادات الأكسدة يساهم بتقوية خلايا الدماغ، مما يحمي الذاكرة ويقلل من فرصة الإصابة بالزهايمر.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

وجد أن الرمان مفيد لمرضى داء كرون ومرضى القولون العصبي، إذ يقلل من التهابات وتهيج الأمعاء.

5. منع التهابات المفاصل

هناك مركبات في الرمان تمنع حدوث التهابات المفاصل وتلف الغضروف.

6. تمنع نمو الميكروبات

بسبب امتلاك الرمان مجموعة من العناصر الغذائية، مثل: فيتامين ج، وفيتامين هـ اللذان يحاربان نمو وتكاثر الفيروسات والبكتيريا.

7. تنظيم مستوى السكر بالدم

يساهم الرمان بتقليل مقاومة الأنسولين، وهذا يساهم بخفض مستويات السكر بالدم.