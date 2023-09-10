عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الرمان للجسم..

فوائد الرمان: 

1. تعزيز صحة القلب
يساهم تناول الرمان بخفض مستويات الكولسترول ومنع تراكمه في الشرايين، مما يسرع من تدفق الدم ويمنع تصلب وانسداد الأوعية الدموية.

2. تقوية الجهاز المناعي
يساعد محتوى الرمان من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، بمحاربة مسببات الأمراض والجذور الحرة والوقاية من الإصابة السرطانات، إذ أن هُناك عدد من الدراسات التي تؤكد فعالية الرمان بمحاربة سرطان البروستاتا.

3. تقوية الذاكرة
محتوى الرمان من مضادات الأكسدة يساهم بتقوية خلايا الدماغ، مما يحمي الذاكرة ويقلل من فرصة الإصابة بالزهايمر.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي
وجد أن الرمان مفيد لمرضى داء كرون ومرضى القولون العصبي، إذ يقلل من التهابات وتهيج الأمعاء.

5. منع التهابات المفاصل
هناك مركبات في الرمان تمنع حدوث التهابات المفاصل وتلف الغضروف.

6. تمنع نمو الميكروبات
بسبب امتلاك الرمان مجموعة من العناصر الغذائية، مثل: فيتامين ج، وفيتامين هـ اللذان يحاربان نمو وتكاثر الفيروسات والبكتيريا.

7. تنظيم مستوى السكر بالدم
يساهم الرمان بتقليل مقاومة الأنسولين، وهذا يساهم بخفض مستويات السكر بالدم.

تصلب الشرايين حمض الفوليك خفض الكوليسترول شرب عصير الرمان مرضى القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

حمدى المرغني وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية.. شاهد

خرافي.. مي عمر تثير جدلا بسبب سعر إطلالتها الملفتة في أحدث ظهور

أسباب النزيف من الأذن وطريقة علاجه

ترشيحاتنا

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور

رئيس "المستقلين الجدد": "دمج الأحزاب" يجب أن يكون بالاختيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

فيديو

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ