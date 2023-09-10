طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير كبسه سمك على الطريقة السعودية.



المقادير..

2 سمك فيليه مقطع مكعبات

4 ملاعق معجون طماطم

14فص ثوم

2بصل مقطع

4 اكواب رز منقوع في ماء دافئ

8 ملاعق زبده

بهرات وملح

التحضير

نضع الثوم والزبدة و البصل على نار هاديه نضيف السمك ونقلب حتى نشوف انو اخذ لون اصفر

نضيف معجون الطماطم وكوبين من الماء

ناخد السمك ونضعه في طبق

نضيف الرز مع 4 اكواب ماء

نتركه يغلي

ونضيف السمك

ونغطي الى ان ينشف

ويمكن ان يقدم مع ليمون و كزبره وصنوبر

حسب الذوق