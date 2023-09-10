طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير كبسه سمك على الطريقة السعودية.
المقادير..
2 سمك فيليه مقطع مكعبات
4 ملاعق معجون طماطم
14فص ثوم
2بصل مقطع
4 اكواب رز منقوع في ماء دافئ
8 ملاعق زبده
بهرات وملح
التحضير
نضع الثوم والزبدة و البصل على نار هاديه نضيف السمك ونقلب حتى نشوف انو اخذ لون اصفر
نضيف معجون الطماطم وكوبين من الماء
ناخد السمك ونضعه في طبق
نضيف الرز مع 4 اكواب ماء
نتركه يغلي
ونضيف السمك
ونغطي الى ان ينشف
ويمكن ان يقدم مع ليمون و كزبره وصنوبر
حسب الذوق