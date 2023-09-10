مجلس القبائل والعائلات المصرية يعلن تأييد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلن الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أنه وبصفته ممثلاً للقبائل والعائلات المصرية تأييد المجلس لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة، مؤكداً تقديم كل الدعم للرئيس لبناء مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بالمركز الثقافي بطنطا والتي تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع محافظة الغربية



وأضاف "مطر" كم نحن بحاجة الى التمسك بالقيم ومبدأ الوعي لما له من دور كبير في التحضر والتفريق بين المجتمع المتحضر وآخر يعيش في الوحل.