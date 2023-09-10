أخبار التوك شو.. تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. موعد انكسار الموجة الحارة.. مشاهد مأساوية من آثار زلزال المغرب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة يشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، سجل اليوم 1886 جنيها، وعيار 21 سجل 2220 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.



الأرصاد تحذّر من طقس اليوم .. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة |فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم يسوده ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، بسبب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



بعد زلزال المغرب|هل مصر مُعرضة لـ هزات أرضية مدمرة؟.. البحوث الفلكية ترد

خلال الساعات الماضية ضربت المملكة المغربية هزة أرضية جديدة ، وكأنها تذكر العالم بما حدث في سوريا وتركيا في فبراير الماضي، حيث تسببت هذه الهزات في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، لم يشهدها العالم منذ عقود، فهل مصر مُعرضة لمثل هذه الهزات المدمرة؟.



بعد زلزال المغرب المدمر.. البحوث الفلكية تؤكد: مصر لن تتأثر| فيديو

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، إن الطاقة المدمرة للزلزال تنطلق في الهزة الأولى ومايأتي بعدها من هزات تكون أقل في حدتها.



صحفية مغربية تشكر الرئيس السيسي على واجب العزاء

قدمت الصحفية سهام حليلة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه لواجب العزاء في ضحايا الزلزال ، مشيرة إلى أنه مستعد على ارسال مساعدات لانقاذ الضحايا .



لم تشاهد من قبل.. مشاهد مأساوية من آثار زلزال المغرب.. فيديو

عرضت فضائية تن، اليوم الأحد، فيديو يرصد لقطات محزنة من اثار زلزال المغرب.

وفي السياق، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب يعد الأكبر خلال الـ 50 سنة الأخيرة بعد زلزال أغادير، مشيرًا إلى أن المنطقة تتميز بنشاط زلزالي كبير.



بعد تفقد رئيس الوزراء.. تعرف على آخر تطورات المتحف المصري الكبير|تفاصيل

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير فنون الآثار بالمتحف المصري الكبير عن آخر التطورات التي يشهدها المتحف المصري الكبير.



ليبيا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة دانيال|فيديو

تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.