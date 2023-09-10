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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية تناقش تحقيق التكامل الصناعي في بناء وإصلاح السفن.. الأربعاء

بناء السفن - صورة
بناء السفن - صورة أرشيفية

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لقاء موسعا الأربعاء القادم لبحث فرص التكامل وتعميق الصناعة المحلية الخاصة ببناء وتصنيع السفن وذلك من خلال تعريف كبرى الشركات الصناعية الموردة للصناعات التكميلية الخاصة بصناعة وبناء السفن باحتياجات هذه الصناعة.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن هذا الاجتماع يأتي بناء على مقترح من شعبة بناء وإصلاح السفن برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي لتحقيق نوع من التكامل بين أعضاء الشعبة وممثلي الصناعات التكميلية المختلفة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتدبير احتياجات هذه الصناعة محليا والحد من الاستيراد .

تابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية:تتمي ز صناعة بناء وإصلاح السفن بأنها صناعة ثقيلة وتتداخل مع العديد من القطاعات الصناعية الاخري وتحتاج مواصفات في مكوناتها ذات طبيعة خاصة و لذلك يتم استيراد قرابة 80% من مكونات السفن من الخارج و يهدف هذا الاجتماع الى معرفة المواصفات المطلوبة وآلية تصنيعها في مصر لتعميق هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والحد من الاستيراد.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة أنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة ورئيس مركز تحديث الصناعة و رئيس هيئة الراقابة الصناعية رؤساء الترسانات البحرية بالاسكندرية والسويس وبورسعيد والشركات العاملة في بناء وصناعة وإصلاح السفن.

 

وسيشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الانتاج الحربي و الهيئة العربية للتصنيع وأيضا ممثلين من شعبة الالات والمعدات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات وشعبة الأجهزة الالكترونية .

الصناعات الهندسية الصناعة المحلية الترسانات البحرية الشركات الصناعية السفن

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