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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقبال المكالمات واستخدام الانترنت..لن تصدق هاتف "هواوي" الجديدة يعمل في الطائرة..شاهد

صدى البلد

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن هاتفها الجديد، ميت 60 في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو هاتف ذكي رائد يعمل بنظام هارموني او اس 4.0 ويحتوي على معالج "كيرين 9000 اس" وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويعتبر هواتف "هواوي" الوحيدة التي يمكن أن تعمل في الفضاء  وأنت على مقعدك في الطائرة، كما يمكنك إجراء واستقبال المكالمات واستخدام الإنترنت. 

وفي أعقاب هذا الإعلان، أعربت أمريكا عن غضبها الشديد بسبب استخدام الصين رقائق إلكترونية كمعالج للهاتف الجديد، رغم القيود التي فرضتها واشنطن على استيراد العملاق الصيني للرقائق.

وفي هذا الإطار، قررت واشنطن فتح تحقيق رسمي لمعرفة كيفية وصول هذه الرقائق إلى الصين.

هاتف هواوي الجديد العملاق الصيني الصين هارموني أو إس رقائق إلكترونية شركة هواوي الصينية

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