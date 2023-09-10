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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنصل لقلب طهران.. رئيس الموساد الإسرائيلي يهدد إيران

اسرائيل وايران
اسرائيل وايران

كشف رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الأحد، عن أن الجهاز أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم.

وهدد برنياع، المسؤولين في إيران، قائلا: "لقد حان الوقت لفرض ثمن على إيران بطريقة مختلفة… إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال بالوكالة أو بالأسلحة الإيرانية التي سيتم إدخالها في إسرائيل سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد الإيرانيين ”.

وأضاف: “سيتم فرض هذا الثمن في عمق إيران، حتى في قلب طهران".

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وأوضح رئيس الموساد الإسرائيلي، أن “إيران كانت لديها نية أن تبيع لروسيا ليس فقط طائرات مسيرة بل صواريخ قصيرة وبعيدة المدى”، مشيرا إلى أنه تم إحباط الصفقة.

إسرائيل الموساد برنياع طهران

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