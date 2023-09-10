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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة تونس.. محمد صلاح يشارك جمهوره صورا جديدة

صدى البلد

نشر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، صورا جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وظهر محمد صلاح من تدريبات منتخب مصر؛ استعدادا لمواجهة تونس الودية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد قرر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في ختام تصفيات أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1-0.

وقال فيتوريا عقب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا،: "محمد صلاح سينضم لمنتخب مصر، السبت؛ استعدادا لمواجهة تونس".

وأضاف أن رباعي الأهلي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني يغادرون معسكر الفراعنة؛ للانضمام إلى تدريبات فريقهم، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في مدينة الطائف السعودية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن منتخب مصر، استحق الفوز على إثيوبيا 1-0، في ختام التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، قياسا بحجم الغيابات والإصابات.

 

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