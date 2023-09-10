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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار بوتين الاقتصادي يكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن العلامات التجارية الروسية

ماكسيم أوريشكين
ماكسيم أوريشكين

قال ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن العلامات التجارية المحلية الجديدة في روسيا، تنمو بسرعة، وتتوسع في الأسواق الخارجية.

وكان أوريشكين، يتحدث، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي انطلق اليوم الأحد، في مدينة فلاديفوستوك، بأقصى شرق روسيا.

وأضاف أوريشكين،: “العلامات التجارية المحلية تنمو بنسبة عشرات بالمائة، وبعضها بنسبة مئات بالمائة.. العلامات التجارية الروسية تسيطر على السوق المحلية وتدخل الأسواق الدولية، وتكتسب العملية زخما”.

وأضاف أن “نزوح الشركات الغربية من روسيا؛ أدى إلى تحرير المجالات التي يشغلها الآن المصنعون المحليون، الذين ينتجون سلعا ذات جودة أفضل، مثل الملابس والألعاب”.

وأشار إلى أنه “يتم خلق وظائف جديدة وتنمو الرواتب كجزء من هذه العملية”.

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ويهدف المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يستمر 4 أيام، إلى توسيع التعاون في التجارة والاستثمار مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين.

ومن المتوقع أن يشارك في منتدى هذا العام حوالي 7000 شخص، مع وصول أكبر الفرق من الهند والصين ولاوس ومنغوليا وميانمار.

أوريشكين بوتين روسيا

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