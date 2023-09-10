تفاصيل افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر

كشف حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، لأول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC».



وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج.



وتابع حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولي CAP للمعمل، وهي الشهادة الدولية التي تضمن جودة الإجراءات المعملية.