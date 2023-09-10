حماة الوطن: الأحزاب المؤيدة لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة متعددة التوجهات

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن تجمع الأحزاب السياسية في مصر في مكان واحد من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ يأتي في إطار تطور الحياة السياسية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت "أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 60 رئيسًا لأحزاب، و360 برلمانيا، تجمعوا في مكان واحد، على هدف واحد، وهو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، وهذا دليل على وجود توافق على هدف واحد.

وأوضحت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الأحزاب المؤيدة للرئيس، متعددة التوجهات، ورغم ذلك، اتفقت على دعمه في الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تسلم مصر وهي تحتوي على 104 أحزاب سياسية، وكانت بعض الأحزاب غير منتشرة، ولكن مع التطور؛ حدث فرز لهذه الأحزاب، ووصل 15 حزبًا إلى مجلس الشيوخ، و25 حزبًا في مجلس البرلمان، وهذا يعني أن الحياة السياسية أفرزت عن الأحزاب السياسية المتواجدة في الشارع.