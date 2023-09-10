الاعتداء على تلميذتين داخل حافلة في لندن يثير غضبا .. تفاصيل

أثار تعرض تلميذتين يبلغان من العمر 14 عاما للاعتداء بالضرب المبرح داخل حافلة في بوتني، جنوب غرب لندن حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الفتاتان تشيلسي جوردون وصديقتها في المدرسة كيلسي أنها تعرضتا للضرب المبرح والركل في الرأس وشد شعرهما في هجوم وحشي تم تصويره ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضافت الفتاتان وفقا ما ذكرته صحيفة “ذا ميرور” و “الديلي ستار” البريطانيتين، اليوم الأحد، أنهما بعد تعرضهما للاعتداء الوحشي داخل الحافلة في 17 أغسطس لم تعاقب المعتديات حتى الآن.

وتابعت الفتاة أن من اعتدين عليهن: “كان لديهم دائما مشكلة معهم عبارة عن خلافات سخيفة وتافهة في الماضي، ولكن لم يكن هناك أي شيء جدي”، مشيرة: “أنا وكيلسي نتجنبهم قدر الإمكان، والهجوم جاء علينا بدون سبب”.

ووفقا لميرور البريطانية، فقد حققت الشرطة مع الفتاتين في مكان الحادث، كما قام المساعفون بعلاج إصاباتهما، معقبتين: “كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير وسيحدث مرة أخرى لأشخاص آخرين إذا لم يتم إيقاف من اعتدوا علينا”.