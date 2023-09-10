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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير حسين هريدي: قمة العشرين نجحت فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

قمة العشرين
قمة العشرين

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد قمة العشرين في هذا التوقيت وتعزيز العلاقات الدبلوماسية التي قامت بين دول العالم، له دلالة مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القمة في حد ذاتها إنجاز كبير في تاريخ قمم مجموعة العشرين، وفي إطار النظام الدولي في ظل التغيرات التي يشهدها.

الرئيس الصيني

وأضاف أن أهمية هذه القمة أنها تنعقد في وقت فيه جملة من التحديات تواجه العالم أجمع، والانقسام الحاد بين الدول الكبرى، والمنافسة بين الولايات المتحدة وحلفائها من مجموعة العشرين في مقابل الصين وروسيا.

وأشار إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة على عدم مشاركة الرئيس الصيني في هذه القمة المهمة، وما دوافع عدم المشاركة في هذه القمة، موضحًا أن القمة نجحت في التعامل مع حوكمة المؤسسات الاقتصادية المالية والدولية.

الدبلوماسية السفير حسين هريدي العلاقات الدبلوماسية المؤسسات الاقتصادية قمة العشرين وزير الخارجية

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