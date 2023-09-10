محافظ الدقهلية يبحث سبل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد اجتماعاً موسعاً لوضع حلول جديدة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عنها في إطار خطط سلامة ومأمونية المياه وإعداد دراسة جدوي لإعادة استخدام الحمأة وربطها بمنظومة إدارة المخلفات الصلبه .

ووجه " مختار " بإعداد دراسة فنية ومالية وبيئية لكيفية الاستفادة من مياه الصرف الصحي والمخلفات العضوية الناتجة من محطات المعالجة واستغلالها في إنتاج الكهرباء والغاز واغراض الزراعة حفاظاً علي البيئة .

وأشار الي أنه سيتم تنفيذ كافة المشروعات الناتجة عن استغلال مياه الصرف الصحي والمخلفات طبقا لمواصفات وزارة الصحة والتأكد من مواصفات مياه الصرف الصحي قبل صرفها علي المصارف .

كما قام خلال الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مبادرة زراعة أسطح المباني الحكوميه وإنتاج طاقة نظيفة مستدامة من خلال استغلال الأسطح لتنفيذ محطات طاقة شمسية لتوفير الاستهلاك والحفاظ علي البيئة في ظل المتغيرات المناخية .

واكد " مختار " أن زراعة الأسطح من المبادرات التي تهدف إلي تحسين المناخ وتعمل علي تقليل الانبعاثات وتقليل نسبة ملوثات الهواء وضمان بيئة نظيفة وهواء نقي .

كما أكد " المحافظ " علي أن مبادرة زراعة الأسطح من المبادرات الهامة جدا وتهدف الي توفير فرص عمل للشباب وإنتاج منتجات طبيعية صحية ذات قيمة مالية عالية وستعمل هذه المبادرة علي توفير منتجات ذات جودة عالية يحتاج إليها السوق المحلي .

ووجه " مختار " لجهاز المشروعات الصغيره بإعداد دراسة جدوي متكاملة للمشروع للاستفادة من التجربة في تنفيذ مشروعتهم .

وقال " المحافظ " حقنا جميعاً أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات البيئية التي تؤدي تتسبب في الآثار السلبية وتؤدي الي تغير المناخ من ارتفاع لدرجات حرارة الجو .

واكد " مختار " أن العالم أجمع يكثف جهوده من أجل الحفاظ علي المناخ والقضاء علي كافة الممارسات التي تسبب في ملوثاته لذا تقرر عقد مؤتمر للمناخ بمشاركة كافة دول العالم من أجل وضع حلول وأسس لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع ومن هذا المنطلق قررت مصر استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ .

حضر الاجتماع المهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة ورئيس لجنة زراعة الأسطح الحكومية، والدكتور شريف الشافعي مدير إدارة الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبه بالمحافظة ، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة ، والدكتور أحمد الخواجه مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ، وأعضاء لجنة مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي ممثلي شركة مياه الشرب والري ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة .

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