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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. أوكرانيا تستعد لتغيير قواعد التجنيد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

تخطط أوكرانيا لتغيير قوانين التجنيد الإجباري لتمكين تجنيد المواطنين الذين كانت مشاكلهم الصحية في السابق تجعلهم مؤهلين فقط للخدمة العسكرية المحدودة، وفقًا لديمتري لوبينيتس، أمين المظالم في مجال حقوق الإنسان في أوكرانيا.

ومع ذلك، قدم المسؤول تأكيدات بأن الأشخاص غير القادرين على القتال على الخطوط الأمامية سيخدمون في المؤخرة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحمل فيه الهجوم المضاد المتعثر في البلاد ما تقول موسكو إنها خسائر “كارثية”.

وقال لوبينيتس، إنه “اقترح على مجلس الأمن القومي في البلاد إلغاء فئة المؤهل للخدمة العسكرية المحدودة”، مضيفًا أن كبار المسؤولين اتفقوا معه.

وأوضح أن “المواطن الأوكراني يجب أن يكون لائقًا للخدمة العسكرية أم لا”، مضيفًا أن المجند المحتمل الذي يعاني من ظروف صحية تمنع المشاركة في القتال الفعلي لا يزال بإمكانه المساهمة في جهود الدفاع من خلال الخدمة في المقر الرئيسي.

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وأشار لوبينيتس إلى أن السلطات الأوكرانية شهدت العديد من الحالات التي قام فيها المجندون المحتملون برشوة مسؤولي التجنيد لتسجيلهم على أنهم غير لائقين للخدمة العسكرية على الرغم من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، في حين تم إخبار الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة وطويلة الأمد أنهم لائقون للخدمة العسكرية المحدودة.

خلال الصراع بين موسكو وكييف، تعرض نظام التجنيد الإجباري في أوكرانيا لانتقادات متكررة بسبب الفساد المستشري.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، الشهر الماضي أن بعض الأوكرانيين الذكور يدفعون رشاوى تصل إلى 10 آلاف دولار لتجنب إرسالهم إلى الجبهة.

أوكرانيا الهجوم المضاد قواعد التجنيد

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