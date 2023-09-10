مسئولون أوكران: قواتنا المسلحة حققت مكاسب في أجزاء مختلفة بمنطقة دونيتسك الشرقية

قال مسؤولون أوكران يوم الأحد إن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك الشرقية، وهي النقطة المحورية للغزو الروسي للبلاد المستمر منذ 18 شهرًا، وفي الجنوب.

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن القوات الأوكرانية قرب بلدة أفديفكا على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد للتقدم والاستيلاء على جزء من قرية أوبيتني جنوب المدينة.

وقال فيتالي باراباش للتلفزيون الوطني 'في رأيي هذا أمر مهم للغاية'. 'لكي أكون صريحا، العدو أغفل هذا الاتجاه الجنوبي قليلا'.

ووصف باراباش التقدم بأنه 'عملية هجوم مدوية' وقال إن القتال يدور في المستوطنة.

وتعرضت مدينة أفديفكا، موقع مصنع فحم الكوك الرئيسي، لهجوم روسي شبه مستمر لعدة أشهر.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تحقيق نجاحات قرب باخموت التي كانت مسرحا لمعارك ضارية استمرت قرابة عام حتى سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار.

وفي تقريرها المسائي، أفادت هيئة الأركان العامة عن 'نجاح جزئي نتيجة للعمليات الهجومية' قرب كليششيفكا، وهي قرية تقع على المرتفعات جنوب باخموت، والتي تعتبر ضرورية لاستعادة المدينة.

ووصف التقرير أيضًا قدرًا من النجاح بالقرب من روبوتاين - وهي مستوطنة استولت عليها أواخر الشهر الماضي - كجزء من توجهها جنوبًا عبر المناطق التي تسيطر عليها روسيا إلى بحر آزوف.