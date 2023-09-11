خلال احتفالية جامعة النيل بطلاب دفعة 2023 .. منح عمرو موسى عضوية مدى الحياة بمجلس الأمناء .. ويؤكد: الجامعة حققت إنجازات تدعو للفخر وسط العديد من الصعوبات التي مر بها العالم

عمرو موسي: شرفت بكوني رئيس لجنة الخمسين من أجل تعديل الدستور

منح عمرو موسى عضوية مدى الحياة بمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

رئيس جامعة النيل: خريجينا متواجدين في أكثر من 20 دولة حول العالم

عمرو موسى: جامعة النيل حققت إنجازات تدعو للفخر وسط العديد من الصعوبات التي مر بها العالم



تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مساء اليوم الأحد بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، في حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، و عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

اكد السفير عمرو موسي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل السابق ووزير خارجية مصر الأسبق، إن تقديمه كسفير لمصر أو وزير خارجية أو رئيس مجلس أمناء لا يكفي، حيث انه كان رئيس لجنة الخمسين من أجل تعديل الدستور، الذي نص على الحقوق والحريات وفصل السلطات والقيام بدفع الشباب إلى الأمام ودعم حقوق المرأة.

وأضاف عمرو موسى، خلال احتفالية تخرج دفعة 2023 إلى أنه يفخر لكونه مشاركا في صياغة الدستور المصري حيث دعا إلى التعامل مع جميع قضايا المصريين دون تمييز، كما أن الدستور المصري الذي صغته هو دستور مثالي.

اكد السفير عمرو موسي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل السابق ووزير خارجية مصر الأسبق، خلال احتفالية تخرج دفعة 2023 بجامعة النيل، أن مجلس أمناء الجامعة قد نفذ خلال السنوات الماضية إنجازات تدعو للفخر وسط العديد من الصعوبات التي مر بها العالم، مشيرا إلى أنه مطمئن على الجامعة التي تمر بفترة استقرار خلال الفترة المقبلة.

واضاف موسى أن الشباب المصري هو المخزن الحقيقي للقوة المصرية ويجعلنا نطمئن على المستقبل، ويجب علينا نحن المصريين أن نؤكد دور مصر في بناء القرن الواحد والعشرين.

أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستقوم بتخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على درجة الدكتوراه والدفعة الرابعة عشر من الحاصلين على درجة الماجستير، والدفعة الحادية عشر من الحاصلين على درجة البكالوريوس من 4 كليات وهم، الهندسة والعلوم التطبيقية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، موضحًا أن الجامعة دوما ما تفخر بخريجيها وطلابها، وما تقدمه من تعليم وبحث علمي يساعد على نهضة وبناء الإنسان والوطن.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الخريجين من طلاب الجامعة هم السفراء الحقيقيين لها، حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أن هناك عدد كبير منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية، و تقلدوا مناصب قيادية وريادية.

أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة تعد إحدى جامعات الجيل الرابع لذا فهي بصدد تحقيق رسالتها ، حيث استطاعت أن ترسخ رسالتها بين الجامعات المصرية من خلال تحقيقها في معدلات فريدة في البحث العلمي والنشر الدولي بين الجامعات المصرية.

واشار الى انها استطاعت ان تحصل على لقب افضل جامعة أهلية رائدة في مصر لعام 2023 وافضل جامعة في أفريقيا ، كما أنها جائزة افضل قيادي ريادي تم منحها للدكتورة هبة لبيب بالجامعة.

واضاف أن يوجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس لنجاحهم في الحصول على العديد من الجوائز المحلية الدولية، وايضا يمكن القول أنه على رأس إنجازات الجامعة تحقيق الثقة في جامعة النيل من قبل الدول بدعم القيادة السياسية للجامعة متمثلا في إضافة 5 مباني جديدة بتكلفة تتحملها الدولة وهو ما يمثل مساحة الجامعة وكلياتها والتي ستبدأ العمل بها بالعام الدراسي الجديد.

واشار الى ان تغير منظومة التعليم العالي وظهور أنواع جديدة كثرة من الجامعات ، ولكن تظل جامعة النيل هي الجامعة الاهلية الأولى معلما للباحثين ومقصدا لكل من يريد ان يرتقي .

واضاف ان انتقال رئاسة مجلس أمناء الجامعة من السيد عمرو موسى إلى محمود محي الدين ، مشيرا الى ان عمرو موسى من أبرز الشخصيات الدبلوماسية لذا فهي حصل على عضوية مجلي الامناء مدى الحياة .