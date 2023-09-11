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برلمان

برلمانية: المرأة حصلت على تمكين اقتصادي واجتماعي كبير في عهد الرئيس السيسي

النائبة ايناس عبد
النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة العنف الأسرى منتشرة بمختلف الدول، وليست مصر هي الدولة الوحيدة التي توجد بها هذه الظاهرة، لافتة إلى أن ممارسة العنف ضد المرأة يظهر بشكل ملحوظ في الطبقة الاجتماعية التي تفتقر إلى الثقافة والتعليم.

مساندة المرأة في حل مشكلاتها 

وأكدت “عبد الحليم”، في تصريح لـ“صدى البلد”، أن إطلاق المجلس القوميى للمرأة، أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للمعنفات؛ من أهم الإجراءات التي تهدف إلى تقديم المساندة للمرأة في مشكلاتها الأسرية، قائلة، إن: “تعنيف المرأة ليس بالضرب فقط، بل بالكلام ذو التأثير السلبي على حالتها النفسية”.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة العنف الأسري في طريقها للاختفاء، في ظل ما تقدمه الدولة من أوجه مختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة، له دور فعال في توعية السيدات بالتعامل مع كافة أشكال العنف ضدها، لا سيما وأن جهوده تنتشر في القرى، من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات.

وأضافت النائبة: المرأة حاليا في عهد الرئيس السيسي، أصبح لها رؤية في التعامل مع مشكلاتها الأسرية، بخلاف السابق، كانت تقدم الكثير من التنازلات عن حقوقها؛ كي تحافظ على أسرتها من التفكك، علاوة على تملكها حلولا بديلة تدعمها للاستقلالية المادية.

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وفي نهاية حديثها، أشارت البرلمانية، إلى جهود الدولة في تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، وتشغيل السيدات بمختلف الفئات، سواء من خلال المشروعات الصغيرة أو غيرها من الفرص.

وأطلق المجلس القومي للمرأة- ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة- أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص، وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن على التعافي بشكل أفضل. 

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لأطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.

العنف الأسرى الدعم النفسى مجلس النواب الصحة المشروعات الصغيرة

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