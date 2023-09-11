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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة في الأهلي بسبب موديست.. وهذا موعد وصوله القاهرة

مهاجم الاهلي
مهاجم الاهلي

حسم النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

مهاجم الاهلي

الأهلي يتعاقد مع مهاجم جديد

وقال سانتي اونا، الصحفي الشهير في موقع "فوت ميركاتو"، إن أنتوني موديست وقع عقود انتقاله إلى الأهلي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وأضاف سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، "موديست وقع عقده كلاعب جديد للأهلي العقد يمتد لمدة عام حتى 2024 مع خيار سنة إضافية".

واجتاز أنتوني موديست، الكشف الطبي الذي خضع له خلال الساعات القليلة الماضية داخل أحد المستشفيات في مدينة زيورخ السويسرية.

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موعد مشاركة موديست مع الأهلي

يغيب أنتوني موديست مهاجم نادي الأهلي المحتمل، عن أول مباراة للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، وتحديدا أمام سان جورج الأثيوبي في دور 32 من المسابقة، والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأفريقية.

ومن المقرر أن يجرى تسجيل اللاعب أنتوني موديست بالقائمة الأفريقية، في شهر يناير المقبل.

مهاجم الاهلي 

موعد وصول مهاجم الأهلي

أنتوني موديست يصل القاهرة اليوم الأثنين،  من أجل الاستعداد للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، داخل النادي الأهلي، والاستعداد لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل.

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