تعرف على فوائد التوت البرى

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوايد التوت البرى.



فوائد التوت البري المجفف ما يلي :-

1. يعزز الجهاز المناعي

من فوائد التوت البري المجفف أنه يعزز الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين ج الذي يقوم على بتنظيم إنتاج وعمل خلايا الدم البيضاء، كما يقوم فيتامين ج بإزالة محتلف السموم من الجسم.

2. يعزز صحة الأمعاء

يحتوي التوت البري المجفف على أنواع مختلفة من الفلافونويدات مثل: بروانثوسيانيدينس التي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات الأمر الذي يعزز من البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

3. يقوي العظام

يقوم التوت البري المجفف بتقوية العظام لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعزز من عملية امتصاص العظام للمعادن المختلفة، مما يقلل من خطر تعرّض العظام للكسور.

4. يقي من الإصابة بفقر الدم

أحد فوائد التوت البري المجفف أنه يقي من الإصابة بفقر الدم، إذ إن التوت البري المجفف غني بفيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد بشكل أفضل، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

5. يساعد في علاج قرحة المعدة

من فوائد التوت البري المجفف أنه عند استخدامه مع المضادات الحيوية الصحيحة، فإنه يساعد على التخلص من بكتيريا الملوية البوابية في المعدة، الأمر الذي يساهم في التقليل من القرحة الناتجة عن هذه الجرثومة.

6. يقلل من التشنج العضلي

يساعد التوت البري المجفف على التقليل من الشد العضلي لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم الضروري لصحة العضلات.

7. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

من فوائد التوت البري المجفف أنه يعمل على تنظيم ضغط الدم، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة مستويات الكوليسترول المفيد (HDL)، والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.