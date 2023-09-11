فضحني وجرسني.. تصريحات نارية من طليقة شاكوش بسبب الفيديو الأخير| تعرف عليها

حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.



وننشر في هذا التقرير أبرز تصريحات ريم التي صرحت فيها خلال هذه الحلقة وكان أبرزها.



ـ عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص.

ـ أهل الخير اللى تدخلو يحلو الأزمة وقعوا بينا.

ـ حسن شاكوش عاوز ايه من الحرب دي.

ـ أنا ولية وحقي كده كده جاي.

ـ شاكوش ليه يعيب فيّا.

ـ دبر لي المكيدة من أول يوم زواج وكتب في القسيمة إني بكر رشيد عشان لما أتكلم يحبسني.

ـ حسن شاكوش خدعني لتالت مرة وفضحني وجرسني وشهّر بيّ واتكلم عني وقال إني مصابة بأمراض وداس على كرامتي.

ـ اعتذرت لوالدته لانها ست كبيرة ملهاش دخل فى المشكلة.

ـ حسن شاكوش كان لابس بيجامتي في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.

ـ متنزلتش عن القضايا اللى رفعته عليه.

ـ حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس.

ـ المؤخر بتاعي 300 ألف جنيه.

ـ القائمة بـ200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ذهب.

أزمة حسن شاكوش مع طليقته

ونشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو قصيرا لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق “إنستجرام”، وجهت من خلاله رسالة للإعلامية رضوى الشربيني.

وقالت طليقة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، لـ رضوى الشربيني: «أنا عاملة الفيديو دوت علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إن أنا خدت حقوقي وكده.. أنا كان إجباري عليا إن أنا أعمل الفيديو عشان آخد حاجتي.. وبعد ما أخدتها الفيديو نزل وكان لسه المفروض لما المشكلة تخلص الفيديوهات تنزل».

وتابعت طليقة حسن شاكوش: «بس هرجع وأقول ما فيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة علشان السوشيال ميديا والإعلاميين يهاجموني، أستاذة رضوى إنتي ما تعرفيش أنا اتعرضت لإيه عشان أعمل الفيديو ده.. وأنا كل حاجة اتكلمت فيها قبل كده كانت بدليل.. وكل حاجة معايا أقسم بالله أقسم بالله كل دليل معايا.. وأنا قلت الصلح خير بس من الواضح إن الطرف التاني مش حابب ده».