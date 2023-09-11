عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضحني وجرسني.. تصريحات نارية من طليقة شاكوش بسبب الفيديو الأخير| تعرف عليها

شاكوش وطليقته
شاكوش وطليقته

حلت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة للحديث عن أزمتها الأخيرة مع شاكوش.

وننشر في هذا التقرير أبرز تصريحات ريم  التي صرحت فيها خلال هذه الحلقة وكان أبرزها.

ـ عملت فيديو اتكلمت فيه عن حسن شاكوش حلو من ورا أهلي عشان الموضوع يخلص.

ـ أهل الخير اللى تدخلو يحلو الأزمة وقعوا بينا.

ـ حسن شاكوش عاوز ايه من الحرب دي.

ـ أنا ولية وحقي كده كده جاي.

ـ شاكوش ليه يعيب فيّا.

ـ دبر لي المكيدة من أول يوم زواج وكتب في القسيمة إني بكر رشيد عشان لما أتكلم يحبسني.

ـ حسن شاكوش خدعني لتالت مرة وفضحني وجرسني وشهّر بيّ واتكلم عني وقال إني مصابة بأمراض وداس على كرامتي.

ـ اعتذرت لوالدته لانها ست كبيرة ملهاش دخل فى المشكلة.

ـ حسن شاكوش كان لابس بيجامتي في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا.

ـ متنزلتش عن القضايا اللى رفعته عليه.

ـ حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس.

ـ المؤخر بتاعي 300 ألف جنيه.

ـ القائمة بـ200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ذهب.

 

أزمة حسن شاكوش مع طليقته 

ونشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو قصيرا لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق “إنستجرام”، وجهت من خلاله رسالة للإعلامية رضوى الشربيني.

 

 وقالت طليقة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، لـ رضوى الشربيني: «أنا عاملة الفيديو دوت علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إن أنا خدت حقوقي وكده.. أنا كان إجباري عليا إن أنا أعمل الفيديو عشان آخد حاجتي.. وبعد ما أخدتها الفيديو نزل وكان لسه المفروض لما المشكلة تخلص الفيديوهات تنزل».

 

وتابعت طليقة حسن شاكوش: «بس هرجع وأقول ما فيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة علشان السوشيال ميديا والإعلاميين يهاجموني، أستاذة رضوى إنتي ما تعرفيش أنا اتعرضت لإيه عشان أعمل الفيديو ده.. وأنا كل حاجة اتكلمت فيها قبل كده كانت بدليل.. وكل حاجة معايا أقسم بالله أقسم بالله كل دليل معايا.. وأنا قلت الصلح خير بس من الواضح إن الطرف التاني مش حابب ده».

حسن شاكوش مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسمة وهبة تصريحات ريم طارق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

لا أرى سببا لتجاهل إعادة شراءه.. فرج عامر يعلق على موقف الأهلي مع هذا اللاعب

المؤخر 300 ألف.. ريم طارق تبكي وتوجه رسالة للجماهير على الهواء

نبيل الحلفاوي يعلق على صفقة الأهلي موديست الفرنسي

موضوعات متعلقة

"جنائن معلقة" يمثل العراق فى سباق الأوسكار على أفضل فيلم أجنبي

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

أوضة أنتيكة.. الفنان حسام داغر يعلن شرائه غرفة نوم سامية جمال

مهرجان الموسيقى العربية يدعو ذوي الهمم والمواهب للغناء

حصيلة إيرادات وترتيب أفلام صيف 2023

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

مجدى الهوارى عن كريم محمود عبد العزيز : اللى خلف مامتش

وليد ماهر: عمل فني ضخم يرصد نشأة الدولة الأموية واسباب انهيارها

ترشيحاتنا

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

برامج تجسس إسرائيلية.. التحذيرات تتجدد لجميع مستخدمي هذه الهواتف

سورة قصيرة للرزق.. 8 آيات تفتح لك أوسع الأبواب وتجعلك من الأغنياء

دون أي ارتفاعات.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 11-9-2023

لو معاك 400 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل السنة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة | استعدادات مكثفة للصرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

بالأصفر الفاقع.. رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها من لبنان

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ