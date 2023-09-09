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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

حسن شاكوش وطليقته
حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

بثت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة حول تصالحها معه. 

وقالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها في منزله فقط وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المادية. 

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وتراجعت طليقة حسن شاكوش، عن اعتذارها له والتصالح معه، قائلة: «أنا عيلة ورجعت فكلامي.. وأنا قولت عليك راجل محترم عشان اخدت حاجتي اللي عندك بس.. وأنا أسفة مش هتصالح والقضايا شغالة أنا ما اتنازلتش عن حاجة لسة». 

وهددت ريم طارق، طليقها حسن شاكوش، بفضح سبب الأزمة بينهما وما رأته في رابع يوم زواج لهما. 

 

طليقة حسن شاكوش والتصالح 

 

من جهة أخرى، نشرت أمس، ريم طارق طليقة حسن شاكوش- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه تؤكد انتهاء أزمتها مع طليقها وحصولها على حقوقها كاملة. 

وقالت طليقة حسن شاكوش، في الفيديو: «مساء الخير.. أنا عاملة الفيديو ده النهاردة علشان أقول إن أنا خدت حاجتي كلها.. كل حقوقي الشرعية خدتها من حسن.. وان الحمد لله ان انا طلعت شخص كويس.. وهو كمان شخص كويس وراجل محترم». 

وتابعت طليق حسن شاكوش، قائلة: «كل اللي حصل ده كان سوء تفاهم بسبب تدخل اكتر من طرف.. وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهلي أو من أهله مامتي أو بابايا أو مامته ربنا يديها الصحة طبعا.. حقكم على راسي.. وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وكل شيء قسمة ونصيب». 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

حسن شاكوش وطليقته

أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن انتهاء أزمته مع طليقته ريم طارق من خلال فيديو جديد قام بنشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال حسن شاكوش فى الفيديو إنه أنهى جميع خلافته مع زوجته السابقة ريم طارق، مضيفا: خلاص ياجماعة أنا بعلن من خلال الفيديو ده أن مفيش خلافات بيني وبين ريم إطلاقا وأحنا حبايب.

شاهد الفيديو
 

وأضاف حسن شاكوش: الحمد الموضوع خلص على خير، لانه مكنش ينفع مهما حصل أني أقول أى كلمة ضد ريم لانها كانت فى يوم من الأيام مراتي ومكنش ينفع أجرحها بأى كلمة بس الحمد الله احنا رجعنا حبايب بدون أى مشاكل.

 

رد ريم طارق على فيديو شاكوش

 

من جانبها علقت ريم طارق على فيديو حسن شاكوش عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة:  “انا كمان بتمنالك كل خير يا حسن واكيد احنا حبايب وعايزه اقول حاجه للمتابعين للمشكلة بتاعتنا من الأول ان بلاش اي حد يدخل في مشاكلكم الشخصية حتي لو اقرب الناس ليكم”.

وتابعت: "لانهم من كتر حبهم ليكم ممكن المشكله تزيد مش تتحل وده اللي حصل معانا انا وحسن يمكن لو كانت المشكله بنا بس كانت اتحلت من بدري وانا كمان بشكرك يا حسن وانت وعدت و وفيت لله الامر من قبل ومن بعد".

 

ريم طارق تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين شاكوش 

 

وأعلنت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية. 

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية: الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب".

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