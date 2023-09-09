أخبار الفن.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة.. سر أزمة أغنية إليسا

طليقة حسن شاكوش تتراجع.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها سر أزمة أغنية إليسا، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

شارك الفنان محمد هنيدي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، تويتر سابقاً.

وكتب: “‏ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب”.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الثالث من أغاني ألبوم الفنان رابح صقر، الجديد، الذي يحمل اسم الصقر 23.

ويعد هذا هو الجزء قبل الأخير من ألبوم رابح صقر، إذ ينتظر طرح الجزء الأخير من الألبوم في 12 ديسمبر.

قدمت الفنانة ندى بسيوني، نعيا لوالدة الإعلامي تامر أمين، والإعلامي علاء بسيوني.

وشاركت الدعاء لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

بثت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة حول تصالحها معه.

وقالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها في منزله فقط وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المادية.

نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو قصيرا لها عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق “إنستجرام”، وجهت من خلاله رسالة للإعلامية رضوى الشربيني.

وقالت طليقة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، لـ رضوى الشربيني: «أنا عاملة الفيديو دوت علشان أوضح الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا إن أنا خدت حقوقي وكده.. أنا كان إجباري عليا إن أنا أعمل الفيديو عشان آخد حاجتي.. وبعد ما أخدتها الفيديو نزل وكان لسه المفروض لما المشكلة تخلص الفيديوهات تنزل».

نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو آخر تتحدث فيه عن الأزمة وسر تراجعها عن التصالح مع طليقها، وسبب فيديو الاعتذار.

وقالت طليقة حسن شاكوش، إن هناك أشخاص تدخلوا للصلح، وطليقته اشترط عليها عمل هذا الفيديو، وكان من المفترض أن يتم نشر هذه الفيديوهات بعد رد كل الحقوق، لكنها لم تأخذ سوى متعلقاتها الشخصية من منزل طليقها فقط.

تحدث الفنان أمير شاهين، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، عن مشاريعه الفنية المقبلة، التي ينتظر أن يتم عرضها .

وكشف أكير شاهين عن سر سعادته في حياته الشخصية، بوجود زوجته وأولاده معه، وتحدثت زوجته عن تفاهمهما وعلاقتهما.

كشف الفنان باسم سمرة ، عن كيفية تقديم شخصية الضابط حازم فى مسلسل "سفاح الجيزة" والتى تحمس لها خاصة أنه دور مختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل.

تحدث الملحن محمد يحيى، عن كواليس أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، وعن أزمة حذفها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عدة أيام.

وقال الملحن محمد يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية العقد لـ إليسا تمت منذ فترة طويلة، حيث بدأ العمل في الألبوم منذ سنتين، مشيرا إلى أن الأغنية كانت لحن في البداية ثم قام الكاتب أيمن بهجت قمر، بكتابة الكلمات على اللحن، ثم أرسلها لـ إليسا فأعجبت بها جدا، ثم وزعها جلال الحمداوي.