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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد..

باسم سمرة: ابتعدت عن الشكل التقليدى لضابط الشرطة فى سفاح الجيزة

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة ، عن كيفية تقديم شخصية الضابط حازم فى مسلسل "سفاح الجيزة" والتى تحمس لها خاصة أنه دور مختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل.

وقال باسم سمرة ، فى تصريح خاص لصدى البلد: عقدت عدة جلسات عمل مع المخرج هادى الباجورى من أجل الوقوف على تفاصيل الشخصية، وحاولت بقدر الإمكان أن أقدم الشخصية بشكل مختلف، وكان أول العناصر التى اعتمدت عليها هو الابتعاد تماما عن صورة الضابط التقليدية أو الكلاسيكية التى سادت عدد كبير من الأعمال الفنية، ووضعت لها بعض الملامح المختلفة سواء فى الحركة أو طريقة الكلام، فضلا عن أن ابتعدت عن صورة الضابط النمطى الذى يعتمد بشكل كبير على الشكل الجسمانى، وحرصه على ممارسة الرياضة فى الجيم وغيرها، فضلا عن طريقة الكلام الخاصة به، فليس بالضرورة أيضا أن يستخدم طبقة صوت عالية، لذلك كنت حريص على تقديم الشخصية فى حالة من الهدوء واستخدام طبقة صوت طبيعية، وهو ما سيوضح فى الحلقات المقبلة من العمل والتى تشهد كثير من المفاجأت.

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مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصةشاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

الفنان باسم سمرة المخرج هادى الباجورى باسم سمرة سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة

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