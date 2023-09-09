بلاش حد يطلع ملاك على قفايا.. مفاجأة جديدة من طليقة حسن شاكوش

نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو آخر تتحدث فيه عن الأزمة وسر تراجعها عن التصالح مع طليقها، وسبب فيديو الاعتذار.

وقالت طليقة حسن شاكوش، إن هناك أشخاص تدخلوا للصلح، وطليقته اشترط عليها عمل هذا الفيديو، وكان من المفترض أن يتم نشر هذه الفيديوهات بعد رد كل الحقوق، لكنها لم تأخذ سوى متعلقاتها الشخصية من منزل طليقها فقط.

وأوضحت طليقة حسن شاكوش، أنها تعرضت لضغوط لتصوير فيديوهات التصالح، مشيرة إلى أن ترفض أن يتحمل أي شخص على حسابها، قائلة: «مش عايزة حد يعمل نفسه ملاك بجناحات على قفايا».

طليقة حسن شاكوش تتراجع

بثت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستجرام”، فجرت من خلاله مفاجأة حول تصالحها معه.

وقالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها في منزله فقط وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المادية.

وتراجعت طليقة حسن شاكوش، عن اعتذارها له والتصالح معه، قائلة: «أنا عيلة ورجعت فكلامي.. وأنا قولت عليك راجل محترم عشان اخدت حاجتي اللي عندك بس.. وأنا أسفة مش هتصالح والقضايا شغالة أنا ما اتنازلتش عن حاجة لسه».

وهددت ريم طارق، طليقها حسن شاكوش، بفضح سبب الأزمة بينهما وما رأته في رابع يوم زواج لهما.

طليقة حسن شاكوش والتصالح

من جهة أخرى، نشرت أمس، ريم طارق طليقة حسن شاكوش- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه تؤكد انتهاء أزمتها مع طليقها وحصولها على حقوقها كاملة.

وقالت طليقة حسن شاكوش، في الفيديو: «مساء الخير.. أنا عاملة الفيديو ده النهارده علشان أقول إن أنا خدت حاجتي كلها.. كل حقوقي الشرعية خدتها من حسن.. وان الحمد لله ان انا طلعت شخص كويس.. وهو كمان شخص كويس وراجل محترم».

وتابعت طليق حسن شاكوش، قائلة: «كل اللي حصل ده كان سوء تفاهم بسبب تدخل اكتر من طرف.. وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهلي أو من أهله مامتي أو بابايا أو مامته ربنا يديها الصحة طبعا.. حقكم على راسي.. وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وكل شيء قسمة ونصيب».

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حسن شاكوش وطليقته

أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن انتهاء أزمته مع طليقته ريم طارق من خلال فيديو جديد قام بنشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وقال حسن شاكوش فى الفيديو إنه أنهى جميع خلافته مع زوجته السابقة ريم طارق، مضيفا: “خلاص يا جماعة أنا بعلن من خلال الفيديو ده أن مفيش خلافات بيني وبين ريم إطلاقا وأحنا حبايب”.

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وأضاف حسن شاكوش: “الحمد الموضوع خلص على خير، لأنه مكنش ينفع مهما حصل إني أقول أى كلمة ضد ريم لأنها كانت فى يوم من الأيام مراتي ومكنش ينفع أجرحها بأى كلمة بس الحمد الله احنا رجعنا حبايب بدون أى مشاكل”.





رد ريم طارق على فيديو شاكوش

من جانبها، علقت ريم طارق على فيديو حسن شاكوش عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير “إنستجرام” قائلة: “أنا كمان بتمنالك كل خير يا حسن وأكيد إحنا حبايب وعايزة أقول حاجة للمتابعين للمشكلة بتاعتنا من الأول إن بلاش أي حد يدخل في مشاكلكم الشخصية حتى لو أقرب الناس ليكم”.

وتابعت: "لأنهم من كتر حبهم ليكم ممكن المشكله تزيد مش تتحل وده اللي حصل معانا أنا وحسن، يمكن لو كانت المشكلة بيننا بس كانت اتحلت من بدري، وأنا كمان بشكرك يا حسن وانت وعدت و وفيت لله الأمر من قبل ومن بعد".

ريم طارق تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين شاكوش

وأعلنت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

وقالت ريم طارق، في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمد لله إني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي أو مامته فحقهم على راسي وكل شيء قسمة ونصيب".