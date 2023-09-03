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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

خالد شبل بطل فيلم
خالد شبل بطل فيلم التجربة الدنماركية

ظهر الفنان خالد شبل، بطل فيلم التجربة الدنماركية لـ الزعيم عادل إمام، في صور جديدة له بعد غياب لفترة عن الظهور. 

ونشر خالد شبل بطل فيلم التجربة الدنماركية، صورا قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليعود للظهور بعد غياب لفترة. 

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خالد شبل وتعدد الزوجات

وفي شهر سبتمبر عام 2022، أثار الفنان خالد شبل - صاحب شخصية العريس بفيلم التجربة الدنماركية - حالة كبيرة من الجدل بمنشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب خالد شبل، في منشوره عبر فيسبوك: «طب ايه رايكم بقي ان الراجل مش ملزم يتجوز ست واحدة بس .. يلا خليها تولع». 

منشور خالد شبل

خالد شبل، أثار حالة من الجدل بمنشوره الساخر من حملة عدم الزام المرأة بالرضاعة واستحقاقها أجرا من زوجها عن هذا العمل، وأيضا دعى المنشور لتعدد الزوجات. 

 

أعمال خالد شبل

جدير بالذكر أن خالد شبل، قدم عدد من الأعمال الفنية الشهيرة بأدوار لا تنسى رغم صغرها، ومن بينها أفلام: (أمير الظلام، التجربة الدنماركية، المشخصاتي، الكومي). 

ويعد دور خالد شبل، في فيلم التجربة الدنماركية، للزعيم عادل إمام، هو الأشهر، حيث جسد شخصية العريس، المعروف بزوج الخبرة. 

خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
خالد شبل بطل التجربة الدنماركية
التجربة الدنماركية فيلم التجربة الدنماركية خالد شبل الفنان خالد شبل عادل إمام

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