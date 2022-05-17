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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التجربة الدنماركية.. أحمد التهامي لعادل إمام: كل سنة وأنت طيب يا زعيم

عادل إمام
عادل إمام

هنأ الفنان أحمد التهامي، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أحمد التهامي مقطع فيديو من فيلم “التجربة الدنماركية”، وعلق علي الفيديو كاتبًا: “كل سنة وأنت طيب يا زعيم”.

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وكشفت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، تفاصيل مكالمة الزعيم عادل إمام لها على التليفون، قائلة: "أنا صديقة شخصية لمرات رامي إمام منذ أيام المدرسة ودائمين الاتصال ببعض وأنا شفت رقمها عندي كشيء طبيعي فرديت، وفجأة لقيتها بتقولي خدي كلمي وفوجئت بالزعيم عادل إمام".

أضافت هند سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن فرحتها زادت لأن عادل إمام هاتفها بدون مناسبة، متابعة: "كلمت مرات رامي بعد انتهاء المكالمة وقالت لي عادل إمام وهو قاعد قالي سعيد وحشني اطلبي لي هند بنته، وأنا بكلمه صوت أبويا في ودني مرتبط ببابا وكنت سامعة صوت أبويا في التليفون".

وردت هند سعيد صالح على طبيعة المكالمة، قائلة: "المكالمة كان كلها اطمئنان وهو اطمئن على حالتي وطلب أني أروح له أزوره بعد ما أولادي يخلصوا الامتحانات، وهو كل يوم يتعرض لشائعات مغرضة والشائعات بقيت سخيفة وتخض الشخص وأهله".

الفنان احمد التهامي احمد التهامي الفنان عادل إمام عادل إمام التجربة الدنماركية

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