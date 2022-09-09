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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل

أثار الفنان خالد شبل - صاحب شخصية العريس بفيلم التجربة الدنماركية - حالة كبيرة من الجدل بمنشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب خالد شبل، في منشوره عبر فيسبوك: «طب ايه رايكم بقي ان الراجل مش ملزم يتجوز ست واحدة بس .. يلا خليها تولع». 

منشور خالد شبل

خالد شبل، أثار حالة من الجدل بمنشوره الساخر من حملة عدم الزام المرأة بالرضاعة واستحقاقها أجرا من زوجها عن هذا العمل، وأيضا دعى المنشور لتعدد الزوجات. 

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أعمال خالد شبل

جدير بالذكر أن خالد شبل، قدم عدد من الأعمال الفنية الشهيرة بأدوار لا تنسى رغم صغرها، ومن بينها أفلام: (أمير الظلام، التجربة الدنماركية، المشخصاتي، الكومي). 

 

ويعد دور خالد شبل، في فيلم التجربة الدنماركية، للزعيم عادل إمام، هو الأشهر، حيث جسد شخصية العريس، المعروف بزوج الخبرة. 

الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
الفنان خالد شبل
خالد شبل الفنان خالد شبل التجربة الدنماركية فيلم التجربة الدنماركية عادل إمام جوز الخبرة

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