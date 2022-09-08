بعد رغبتها بالزواج من رجل خام.. تعليق ناري من طليقة أحمد الفيشاوي

علقت ندى الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - على الأخبار التي نقلت تصريحاتها السابقة، بشأن رغبتها في الزواج برجل دون خبرات سابقة، بقولها: «عاوزة راجل خام».

وكتبت طليقة الفيشاوي، عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق انستجرام، قائلة: «هو ايه شغل الرخص ده؟ ايه القرف ده؟ موراكوش غيري ولا إيه؟»، لتعبر عن غضبها بردود الأفعال التي حدثت على تصريحاتها السابقة.

تعليق طليقة الفيشاوي

طليقة الفيشاوي: عاوزة راجل خام

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

وردت طليقة أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد المتابعين لها فقال: «ايه أغرب معاكسة وأحلاهم؟»، لترد عليه قائلة: «بتعاكس كثير فا بنسى».

وحول أكثر صفة تحبها في الرجل، أجابت طليقة الفيشاوي، على سؤال من أحد المتابعين قال لها: «تحبي شريك حياتك خام ولا خبرة»، لتجيب قائلة: «خام».

رد طليقة الفيشاوي

رد طليقة الفيشاوي

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصالاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

وأضافت طليقة الفيشاوي الصغير: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه، حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندى الكامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".