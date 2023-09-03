بسبب التورّط في شائعة وفاة إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش

كشف أحمد يحيى فايد -محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش- عن تقدّمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورّط الأخير في نشر شائعة وفاة «درويش».

وكتب محامي إيمان البحر درويش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قام المدعو حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والمسمى حسن شاكوش -Hassan Shakosh

بإذاعة خبر وفاة موكلى الفنان إيمان البحر درويش وذلك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان إيمان البحر درويش في ذمة الله».

وتابع محامي إيمان البحر درويش: «ولما كان شاكوش وهو ينشر هذا الخبر قد نشر خبرًا كاذبًا لو صحّ هذا الخبر لحدثت مشاكل لأسرته للتأثير على الرأي العام وخلق حالة عداء ضد الفنان.. وكان الفنان ايمان البحر درويش قد تأذى نفسيًا هو وأسرته بالكامل من تلك الشائعات غير الصحيحة والتي تناولتها جميع الجرائد والمواقع.. ولما كانت نقابة المهن الموسيقية لم تتخذ معه أى إجراء وفضّلوا الرد بحجج واهية».

واختتم محامي إيمان البحر درويش: «عليه وبالمقابلة مع الفنان إيمان البحر درويش وأسرته قمنا بعمل بلاغ للنائب العام عرائض وفى انتظار ما سيتم».

وقامت أمنية ابنة إيمان البحر درويش، بإعادة نشر بيان المحامي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتؤكد صحة البلاغ المقدم للنائب العام.

منشور أمنية ابنة إيمان البحر درويش

حسن شاكوش يتورّط في شائعة وفاة إيمان البحر درويش

وفي 13 يوليو الماضي، روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لشائعة وفاة الفنان إيمان البحر درويش عبر صفحته الرسمية دون التأكيد من مصدر رسمي أو أسرته، وأثار ذعر محبيه، ولكنه سرعان ما تراجع وحذف المنشور.

الفنان الكبير إيمان البحر درويش مازالت حالته مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.

وكان قد طالب المنتج والسيناريست محمد العدل الغاضبين من نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدم الغضب لنشر الصورة.

وأيّد في حديثه ما قاله الناقد طارق الشناوي حول موضوع نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش وهو مريض.

وكتب السيناريست محمد العدل عبر حسابه علي فيسبوك: ماتزعلش من موضوع نشر الصورة وأؤيد ما قاله الصديق طارق الشناوى مع الأسف كان ينبغي نشر الصورة أن المشاعر الغليظة لا تستجيب بطبعها إلا للصور الصارخة».

والأسباب التي جعلت ابنة إيمان البحر درويش تنشر صورته قال: «الأسرة معذورة أكيد قبل النشر طرقوا العديد من الأبواب ولم يستجب أحد».

الشركة المتحدة تتكفل بعلاجه

وكانت قد أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.