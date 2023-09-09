محمد هنيدي بعد زلزال مراكش: ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر

شارك الفنان محمد هنيدي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة اكس، تويتر سابقاً.

وكتب: “‏ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

البحوث الفلكية تكشف عن موقف مصر من زلزال المغرب

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أن الصور الأولي الذي ظهر من المغرب تشير إلي تسبب الزلزال في خسائر كثيرة حدثت، متمنيآ السلامة للأشقاء المغاربة.

وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” على أن زلزال المغرب اليومسوف يكون له توابع داخل الأراضي المغربية لأنه زلزال كبير ولكن سوف تكون التوابع بقوة أقل من قوة الزلزال الأصلي الذي حدث، مشيرآ إلي أن تأثير الزلازل وكثرة التوابع تجعل المباني أكثر عرضة للخطر.

امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمئن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.