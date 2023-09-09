أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

تحدث الفنان أمير شاهين، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، عن مشاريعه الفنية المقبلة، التي ينتظر أن يتم عرضها .

وكشف أكير شاهين عن سر سعادته في حياته الشخصية، بوجود زوجته وأولاده معه، وتحدثت زوجته عن تفاهمهما وعلاقتهما.

مولودة أمير شاهين

في شهر مايو 2023، استقبل الفنان أمير شاهين مولودته الأولى وهو ما أعلن عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من خلال نشر صورة له داخل المستشفى.

وعلق أمير شاهين : “مرحبًا بك في عالمي حبيبتي مريم”.

أمير شاهين

وتلقى أمير شاهين عددا من التعليقات التى تهنئه بمولودته الجديدة ومن بين الفنانين الذين هنئوه الفنان أحمد رزق الذي كتب: مليون مبروك يا غالي.. ربنا يحميها ويحفظها. وكتبت أسما شريف منير: مبروك يا قلبي. وكتبت سارة نخلة: ألف ألف مبروك تتبرى بعزك ودلالك أنت ومامتها القمر.

وتزوج الفنان أمير شاهين من منة جاب الله في شهر أكتوبر 2020 ، بحضور عدد من الأصدقاء والأحباب ونجوم الفن.

أمير شاهين

يذكر أن أمير شاهين آخر أعمال امير شاهين مسلسل “بين السما والارض” والعمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

أبطال مسلسل بين السما والأرض

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى وامير شاهين.