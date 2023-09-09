سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

تحدث الملحن محمد يحيى، عن كواليس أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، وعن أزمة حذفها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل عدة أيام.

وقال الملحن محمد يحيى، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية العقد لـ إليسا تمت منذ فترة طويلة، حيث بدأ العمل في الألبوم منذ سنتين، مشيرا إلى أن الأغنية كانت لحن في البداية ثم قام الكاتب أيمن بهجت قمر، بكتابة الكلمات على اللحن، ثم أرسلها لـ إليسا فأعجبت بها جدا، ثم وزعها جلال الحمداوي.

وأعرب الملحن محمد يحيى عن سعادته بردود الأفعال على أغنية العقد،.مشيرا إلى أن أزمة حذف الأغنية من يوتيوب أغضبه جدا.



وتابع محمد يحيى، قائلا إنه علم أن هناك شيء بين إليسا وشركة وتري لكن لم يعلم التفاصيل، لكنه تفاجئ بحذف الأغنية رغم أن تنازلات حقوق صناعها كانت لصالح إليسا وليس شركة وتري، مؤكدا أنه يأمل بأن تكون الأغنية موجود للاستماع.

وعلق محمد يحيى قائلا: «ده مش مجهود اليسا بس.. ده مجهودي ومجهود أيمن بهجت قمر ومجهود جلال الحمداوي ومجهود إيلي بربر اللي عمل الهندسة الصوتي.. واحنا عاوزين نفرح بشغلنا لكن لقينا أنها اتخذت بعد ما كانت تريند».

وأوضح محمد يحيى، أنه تحدث مع إليسا هاتفيا بعد حذف أغنية العقد، فأجابت بأن هناك مشاكل تسببت في غلق الأغنية، وعلق: «مع احترامي طبعا للناس اللي قفلوا الاغنية لأن كمان غسان الشرطوني صديق شخصي لي بس أكيد الأمور ما بتتاخدش كده يا جماعة ما هو انت مش بتقفل لـ إليسا الاغنية.. انت بتقفل لـ محمد يحيى وبتقفل لـ أيمن بهجت قمر وبتقفل لـ جلال حمداوي ده تعبنا وشغلنا.. فلازم الامور تتحل بطريقة غير كده.. وده من الحاجات اللي ضايقتني جدا جدا مش عايز اقول لك عصبتني».

وأوضح محمد يحيى أن شخصية إليسا على المستوى الإنساني، راقية وجميلة وهائلة، وهذا ما يشعره بالراحة في التعامل معها، مضيفا: «هتلاقي دايما الناس اللي بشتغل معاها وناجح معها هم أصحابي.. إذا كان عمرو ولا إليسا ولا حماقي ولا تامر كل الناس لازم بتجمعنا بهم صداقة يعني.

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا.

وخلال الندوة تحدث محمد يحيى، عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى، عن كواليس أغنية السخان لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى، إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى، إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغاني أخرى.

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني.