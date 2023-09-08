بعد اعترافه به.. ظهور جديد لـ أحمد الفيشاوي مع ابنه غير الشرعي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع ابنه تيتوس وأم ابنه الألمانية، وذلك بعد اعترافه به.

وظهر أحمد الفيشاوي، في الفيديو، وهو في رحلة غوص مع ابنه وأم ابنه، وعلق عليها: «عن ذلك الصباح مع أستاذ الغوص لدينا.. شكرا لاحتوائك لعائلتنا المجنونة.. نحبك يا خال».

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه

فى مفاجأة من العيار الثقيل؛ اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بالسيدة الألمانية، وابنه تيتوس، من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس.. وأنا أحبك.. العائلة تأتي أولا”.



بداية الأزمة

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق إنستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي. وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا».

تعليق هند الحناوي

وكانت هند الحناوي - والدة لينا أحمد الفيشاوي، قد نشرت صورة عبر إنستجرام، ظهرت فيها ابنتها مع الطفل «تيتوس»، وعلقت قائلة: «لينا الفيشاوي مع تيتوس، من يونيو 2019 .. لا يمكنني الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في يوليو 2020».

وكانت الدكتورة هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، قد كشفت عن معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان.

وقالت "هند الحناوي" إن القصة بدأت منذ 9 سنوات، أثناء زيارة ابنتها “لينا” لأبيها، تعرفت على فتاة أجنبية من ألمانيا، من المعروف أنها زوجته، وتواصلت معها عبر البريد الإلكتروني؛ ليكون هناك ود بينهما، ولكنها لم ترد خلال هذه الفترة.

وأضافت "هند الحناوي" خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية" هذه الفتاة زوجة أحمد الفيشاوي، أرسلت لها رسالة عبر “إنستجرام” منذ أيام، مطالبة فيها بالتعرف والتقرب أكثر؛ لكي يتواصل الأخوة مع بعض، ولكنها كانت رافضة أن يظهر ابنها تيتوس في وسائل الإعلام بنشر أي صور.

وأوضحت "هند الحناوي" أن “لينا” على علاقة جيدة بأخيها “تيتوس”، ولكن ليس لديها تفاصيل واضحة عن القضية، مشيرة إلى أن القضية مع أحمد الفيشاوي بدأت؛ عندما سافرت إلى لندن للمطالبة بالنفقة على مدرسة ابنته “لينا”، والقضية لم تنته حتى الآن، والفيشاوي لم يصرف أو يسدد المصروفات حتى الآن.

رد المحامي

كشف المحامي شعبان سعيد - محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.

وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.