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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|برامج تجسس إسرائيلية.. التحذيرات تتجدد لمستخدمي هذه الهواتف.. ولا تصاحب الغرباء على فيسبوك.. هذا ما حدث لامرأة أمريكية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لا تصاحب الغرباء على فيسبوك.. هذا ما حدث لامرأة أمريكية

 

منذ عدة سنوات، ربما لم تكن لتتفاجئ عندما تسمع قصة يتم فيها خداع الأشخاص من خلال مواعدتهم عبر الإنترنت، ولكن مع زيادة الوعى لدى أعداد كبيرة جدا من مستخدمي الإنترنت فستكون المفاجأة بالفعل عندما تعرف أن هناك أحد الحالات التي تم خداعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

برامج تجسس إسرائيلية.. التحذيرات تتجدد لجميع مستخدمي هذه الهواتف


أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديث iOS 16.6.1 خلال الساعات القليلة الماضية، وهو تحديث طارئ لهواتف آيفون حيث دعت المستخدمين لتثبيته فورا.

 

شاومي تزلزل سوق الهواتف.. موبايل للفئة المتوسطة بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية جبارة


كشفت تسريبات عدد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Redmi Note 13 Pro والذي ستطلقه شركة شاومي الصينية ضمن سلسلة هواتفها Redmi Note 13 المخصصة للفئة المتوسطة، والمتوقع أن يتم إطلاقها شهر أكتوبر القادم.

 

فئة 4 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Oppo لمحدودي الدخل في السوق


يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات جيدة يمكنها تلبية احتياجاتهم التكنولوجية، ويعد هاتف Oppo A16K من شركة أوبو واحدا من أرخص هواتف الشركة التي يمكنها أن تقدم ذلك مع إمكانات جيدة.    

 

موبايل الموظفين من سامسونج بسعر مناسب جدا وإمكانات جبارة


يشكل البحث عن هاتف ذكي مميز وبسعر مناسب معضلة كبيرة  خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف عالميا نظرا لعدة مشكلات تمر بها الصناعة حاليا، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عدد من الشركات الكبرى تقوم بإطلاق هواتف مميزة مع أسعار مناسبة للغاية.

 

ينافس الكبار.. أفضل موبايل Nokia نوكيا فئة 5 آلاف جنيه في السوق


استطاعت العلامة التجارية، نوكيا Nokia  خلال الفترة الأخيرة التفوق على نفسها بإطلاق عدد من الهواتف الذكية المخصصة للشباب ومحدودي الدخل يمكنها التنافس مع شركات كبرى.

 

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