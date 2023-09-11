أخبار التكنولوجيا|برامج تجسس إسرائيلية.. التحذيرات تتجدد لمستخدمي هذه الهواتف.. ولا تصاحب الغرباء على فيسبوك.. هذا ما حدث لامرأة أمريكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



منذ عدة سنوات، ربما لم تكن لتتفاجئ عندما تسمع قصة يتم فيها خداع الأشخاص من خلال مواعدتهم عبر الإنترنت، ولكن مع زيادة الوعى لدى أعداد كبيرة جدا من مستخدمي الإنترنت فستكون المفاجأة بالفعل عندما تعرف أن هناك أحد الحالات التي تم خداعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديث iOS 16.6.1 خلال الساعات القليلة الماضية، وهو تحديث طارئ لهواتف آيفون حيث دعت المستخدمين لتثبيته فورا.



كشفت تسريبات عدد من المواصفات التي سيحصل عليها هاتف Redmi Note 13 Pro والذي ستطلقه شركة شاومي الصينية ضمن سلسلة هواتفها Redmi Note 13 المخصصة للفئة المتوسطة، والمتوقع أن يتم إطلاقها شهر أكتوبر القادم.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات جيدة يمكنها تلبية احتياجاتهم التكنولوجية، ويعد هاتف Oppo A16K من شركة أوبو واحدا من أرخص هواتف الشركة التي يمكنها أن تقدم ذلك مع إمكانات جيدة.



يشكل البحث عن هاتف ذكي مميز وبسعر مناسب معضلة كبيرة خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف عالميا نظرا لعدة مشكلات تمر بها الصناعة حاليا، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عدد من الشركات الكبرى تقوم بإطلاق هواتف مميزة مع أسعار مناسبة للغاية.



استطاعت العلامة التجارية، نوكيا Nokia خلال الفترة الأخيرة التفوق على نفسها بإطلاق عدد من الهواتف الذكية المخصصة للشباب ومحدودي الدخل يمكنها التنافس مع شركات كبرى.