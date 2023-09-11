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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيكة جوز الهند الهشة بالمربى

صدى البلد

إذا كنتي من محبي الكيك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة  بالمربي والطعم تحفة 
المقادير 
 ٢ كوب دقيق 
  كوب جوز هند مبشور.
  م ك بيكنج باودر.
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم 
   كوب سكر.
  كوب حليب.
 نصف كوب زيت.
2 حبة بيض.
 فانيليا.
نصف كوب مربي فراولة او برتقال او اي نوع حسب الرغبة

طريقة عمل كيكة جوز الهند

يسخن الفرن على حرارة 180، ثم يدهن قالب الكيك ويترك جانباً.

ينخل الدقيق مع البيكنج باودر ويخلط مع جوز الهند ويترك جانباً.

في الخلاط الكهربائي يوضع الحليب و السكر و الزيت و البيض و الفانيليا و يخلط جيدا ثم يصب في وعاء

نضع خليط الدقيق وجوز الهند ونقلب برفق حتى تتجانس المكونات.

يصب خليط الكيك بالصينية مقاس ٢٤ سم ويدخل الفرن السابق التسخين على حرارة 180 حتى تنضج.

بعد أن تبرد الكيك نفرد عليها المربي و نزينها بجوز الهند حسب الرغبة وتقدم.
ملحوظة 
يمكن استبدال الحليب بكوب عصير برتقال و يضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال للحصول علي كيكة جوز الهند بالبرتقال المميزة.  

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