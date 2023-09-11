هل توجد علاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن ؟​​

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا جديدا علي الصفحة الرسمية بالفيسبوك للاجابة عن علاقة بين نقص فيتامين (د) وزيادة الوزن؟​



وقالت هيئة الدواء بمنشورها" فيتامين (د) أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، والتي يمكنك الحصول عليها من خلال التعرض للشمس، أو تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.​​

تشير الدراسات إلى أن زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض مستوى فيتامين (د)، وأن الأفراد الذين يعانون من السمنة غالبًا ما يكون لديهم نقص في مستويات فيتامين (د).​​



لذلك نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم تناول أو الاستمرار في تناول فيتامين (د) دون استشارة مقدم الرعاية الصحية، ومتابعة مستويات فيتامين (د) في الدم لتحديد مدى الحاجة لتناول أو إيقاف تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د)، وذلك للحد من خطر الإصابة بتسمم فيتامين (د).​​

