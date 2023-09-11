موديست في طريقه للقاهرة للانضمام إلى الأهلي .. صورة

يستعد النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن صفقة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

ويشار إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع أنتوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، لتدعيم خط هجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر وكيل أنتوني موديست صورة مع اللاعب الفرنسي من داخل الطائرة التي ستصل القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على رحلة الخطوط السويسرية قادمة من مطار زيوريخ.

واجتاز المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الكشف الطبي الخاص به، تمهيدا للانضمام لصفوف الأهلي.

ويشار إلى أن النادي الأهلي نجح في إقناع انتوني موديست بتخفيض المقابل المادي الخاص براتبه من 3.6 مليون دولار في الموسم إلى 1.5 مليون دولار، إلى جانب 400 ألف دولار أخرى إضافات.