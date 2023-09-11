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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث مطالب وشكاوى 120 مواطنا

استقبال المواطنين
استقبال المواطنين بديوان عام قنا

 

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الاثنين، ١٢٠ مواطن بمكاتبهما ، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

 

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 

وأضاف محافظ قنا ، لأن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

 

و أشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تأتى فى صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.


 

استقبال المواطنين بقنا

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قنا الأمن الاجتماعي استقبال الشكاوى بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة خدمة المواطنين مجلس الوزراء

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