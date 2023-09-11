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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيد الفلاح | افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم بقرية إبشنا ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، في افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم بالجمعية الزراعية بإبشنا، ضمن  مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، في حضور كلٍ من المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والسيدة میریام فیرناندو مدير المشروع، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والأستاذة أسماء مجدي نائب رئيس مدينة بني سويف وعدد من المصدرين وبعض من مسؤلي التعاون الدولي الألماني وفريق مشروع الابتكار الزراعي.          

                               
وأشاد نائب المحافظ بالوحدة التي تم تنفيذها ضمن 6 وحدات ينفذها مشروع الابتكار الزراعي بالتعاون مع قطاعي الزراعة والتضامن الاجتماعي وتضم (وحدة تجفيف النباتات الطبية والعطرية، وحدة لتحجيم البصل والثوم لجمعية قاي التعاونية الزراعية، المدارس الحقلية لتدريب المزارعين على كافة الممارسات الزراعية الجيدة، وتأهيل عدد من الجمعيات في بني سويف للحصول علي "شهادة الجودة الجلوبال جاب " وغيرها من المشروعات بالقطاعين       

محافظ بني سويف يناقش مع وفد وزارة التنمية المحلية آليات دعم المهمة الاستشارية

منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيا ورياضيا وذوى الهمم وأبناء الشهداء بجامعة بنى سويف الأهلية

                           

حيث أشار نائب المحافظ إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية لتلك المحاصيل والارتقاء بجودتها، مما يسهم في زيادة دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقا لمتطلبات السوق من ناحية السلامة وجودة الغذاء، فضلا عن التسويق المشترك لصغار المنتجين من خلال الرابطات الزراعية المحلية.

كما أكد نائب المحافظ على أهمية المشروع ، والذي يتسق مع الاستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها القطاع الزراعي ،خاصة وأنه يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة الجمعيات الزراعية والأهلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يغطى مختلف نقاط التطوير في الجمعيات ويفي بالاحتياجات التدريبية للنواحي الادارية والمالية، مشيرا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المحافظة والمشروع الذي تموله الهيئة الألمانية ، في مجال التصنيع الزراعي للنباتات الطبية والعطرية من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية والتي حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا " موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

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